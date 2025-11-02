Polizia di Stato sugli sci Sei i distaccamenti

La polizia di Stato sempre più presente sulle piste di sci valtellinesi per garantire la sicurezza. Il questore di Sondrio Sabato Riccio ha incontrato nei giorni scorsi, per un briefing prestagionale, i gestori dei comprensori sciistici della provincia di Sondrio nei quali la polizia di Stato sarà presente nel periodo invernale con proprio personale specializzato, per ottemperare al "servizio di sicurezza e soccorso in montagna". Nella stagione invernale 20252026, nel territorio della provincia di Sondrio, saranno attivati sei distaccamenti di sciatori appartenenti alla polizia di Stato, uno in più rispetto all’ultima stagione, nelle località di Aprica, Bormio, Chiesa in Valmalenco, Madesimo, Livigno e Cima Piazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Polizia di Stato sugli sci. Sei i distaccamenti

