Pokrovsk L’ultima battaglia prima dell’inverno nella parole di Caruso
I numeri raccontano una realtà brutale. Le forze russe hanno un vantaggio numerico di 8 a 1 nel settore di Pokrovsk, con circa 11.000 truppe concentrate per circondare la città. All’interno, almeno 250 soldati russi si sono già infiltrati e operano liberamente, ingaggiando combattimenti strada per strada, mirando in particolare agli operatori di droni ucraini. La logistica è completamente collassata. L’autostrada E50 verso Pavlohrad, l’unica strada rimasta, è sotto il fuoco continuo di droni Fpv (First-Person-View) russi a fibra ottica, immuni alla guerra elettronica. I soldati devono abbandonare i veicoli e camminare per 10-15 chilometri trasportando munizioni, droni e rifornimenti, attraversando zone minate e sorvegliate da droni in agguato. 🔗 Leggi su Formiche.net
