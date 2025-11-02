Poco Hojlund: spesso messo spalle alla porta, non tiene palla, non riesce togliersi di dosso i difensori (Gazzetta) Nemmeno Hojlund ha cambiato Napoli-Como. Il danese ha giocato dal primo minuto, ha combinato poco o niente. Solo un colpo di testa per lui. Scrive la Gazzetta dello Sport: Si ripresenta Hojlund, però non ci sono guadagni in area. Con il danese, il Napoli può aumentare l’opzione di gioco verticale, basso e svelto. Ma non riesce a trovarla per il pressing continuo del Como. E Hojlund, spesso messo spalle alla porta, non tiene palla, non riesce togliersi di dosso i difensori. Quando ha la possibilità di colpire di testa da vicino, minuto 80, devia debolmente nelle mani del portiere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Poco Hojlund: spesso messo spalle alla porta, non tiene palla. Gli manca De Bruyne (Gazzetta)