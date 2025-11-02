Pochi soldi per la Manovra è scontro su affitti brevi Ponte e banche

Il lavoro sulla Manovra 2026 non è ancora concluso, anche se i ritocchi potrebbero essere molti meno delle aspettative delle stesse forze di maggioranza. Questo perché il ministro Giorgetti non si vuole smuovere dal suo principale obiettivo: il rientro dalla procedura di infrazione. Eppure i partiti continuano a tentare l’abbordaggio del testo della legge di Bilancio, facendo richieste o calibrando meglio alcune delle misure, come la norma sugli affitti brevi. Si cercano soldi ovunque, tranne che dalle banche, che “hanno già dato”, e sicuramente per l’opposizione non c’è un tesoretto da poter utilizzare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

