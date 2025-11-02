Pizzeria a fuoco | 40 evacuati
Piobbico, 2 novembre 2025 - Attimi di paura, ieri, sabato, intorno alle 22,30, al ristorante pizzeria la Colombara di Piobbico. Un incendio, sviluppatosi dalla canna fumaria del forno, ha coinvolto il tetto del locale, causando la fuoriuscita del fumo poi anche nella sala pranzo. Paolo Cevoli fa rinascere il leggendario Italy & Italy: con un gruppo di imprenditori riapre lo storico ristorante di Rimini Massimo, la rinascita dopo il baratro: “Truffato e processato, mi sono ripreso azienda e onore” Le fiamme in alto non erano gestibili, e i pompieri hanno impiegato tutta la notte per domarle. I gestori del locale avevano chiamato subito i pompieri e fatto uscire immediatamente dalle uscite di sicurezza le circa 40 persone che ancora erano all’interno, anche se tutti avevano finito di mangiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
