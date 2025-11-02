Pizarro Totti Brozovic e ora Koopmeiners | quando Spalletti ti cambia il ruolo e la carriera

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico juventino ha sorpreso a Cremona con l'olandese a sinistra nella retroguardia a tre. Ma la sua carriera è stata contraddistinta da numerose invenzioni, che hanno fatto le fortune dei club allenati e dei calciatori "trasformati". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

