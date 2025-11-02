Inter News 24 Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato così la vittoria ottenuta dall’Inter contro l’Hellas Verona, soffermandosi sul fallo di Bisseck. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha analizzato la rocambolesca vittoria dell’Inter sul campo dell’Hellas Verona, definendo i tre punti conquistati come “doppi” per l’importanza in classifica. La squadra di Cristian Chivu si è portata a un solo punto dalla vetta occupata dal Napoli. Secondo l’analisi di Pistocchi, l’Inter ha iniziato bene con un gran gol del centrocampista polacco Piotr Zielinski, ma poi la squadra di Paolo Zanetti è salita in cattedra, pareggiando con Matteo Giovane (che ha superato Alessandro Bastoni ) e colpendo anche un palo con Orban. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pistocchi applaude l’Inter: «La vittoria a Verona vale doppio, ecco il motivo. Sul fallo di Bisseck…»