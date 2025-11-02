Pista di atletica Tutto è pronto per l’inaugurazione
Sono contenta di inaugurare la seconda opera in ambito sportivo: a meno di due anni dall’inaugurazione della palestra, finalmente tocca alla pista di atletica. Un impianto che aveva bisogno di un intervento importante che si è rivelato più complicato del previsto, ma da questa estate gli atleti che si dedicano a questa disciplina hanno una pista nuova e sicura. Ringrazio l’ufficio dei lavori pubblici per il lavoro svolto e la competenza dimostrata nell’affrontare gli imprevisti". L’assessore allo sport Benedetta Vettori ha così commentato l’inaugurazione ufficiale della nuova pista d’atletica di Casalguidi, che avverrà il 15 novembre alle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it
