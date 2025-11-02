Pisacane sicuro | Al Cagliari chiedo questo contro la Lazio per risollevarci! Il nostro obiettivo sarà…

Pisacane: «Affrontare la Lazio con determinazione, vogliamo fare punti» In vista della gara contro la Lazio, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa per analizzare la situazione della sua squadra e preparare al meglio la sfida. Il tecnico rossoblù ha parlato delle condizioni fisiche del gruppo, degli infortuni e della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pisacane sicuro: «Al Cagliari chiedo questo contro la Lazio per risollevarci! Il nostro obiettivo sarà…»

Argomenti simili trattati di recente

Le parole di Fabio Pisacane nel post gara contro il Sassuolo - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari: Pisacane "peccato, volevamo una classifica più serena" - E Fabio Pisacane prova a capire cosa stia succedendo al suo Cagliari: "Primi quaranta minuti bene - Da tuttosport.com

Cagliari, Pisacane a DAZN: “I momenti delicati fanno parte di questo sport, bisogna sapere uscirne” - 2, il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, è intervenuto ai microfoni di DAZN, dove ha spiegato i motivi che hanno porta ... Lo riporta msn.com

Cagliari-Sassuolo, Pisacane: «Siamo realisti, era la partita di alcuni singoli assenti per infortunio» - 2 contro il Sassuolo del turno infrasettimanale, Fabio Pisacane non può trovare molte soddisfazioni : ... Come scrive unionesarda.it