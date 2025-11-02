Pisa sogno rimontato Col Toro finisce 2-2

Pisa, 2 novembre 2025 – Gilardino cala il poker dei pareggi: il 2-2 a Torino è l’equa distanza fra sorrisi e, nuovamente, rimpianti. Perché, proprio come con il Milan, anche stavolta la bilancia del pari pesa con più veemenza sul lato della Torre. Dopotutto il Pisa, a otto minuti dalla fine del primo tempo, era avanti 0-2, accarezzando – come già accaduto ultimamente – il sogno di ritrovare la prima vittoria in Serie A dopo 12.593 giorni. Gilardino cambia sette interpreti su undici rispetto al positivo pareggio di giovedì sera con la Lazio: turn over necessario in un calendario affollato come un giorno di maggio in piazza dei Miracoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Coppa Italia: il Toro si rialza, batte il Pisa e avanza - 0 e contro il Pisa basta la rete di Casadei dopo 9': agli ottavi di finale ci sarà la Roma in gara secca all'Olimpico. Scrive ansa.it

Il Toro va avanti in Coppa, ma la contestazione non si ferma: Pisa ko e Cuadrado espulso - 0 e conquista il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Roma. Riporta tuttosport.com

Il Toro batte il Pisa e si rialza: è agli ottavi di Coppa Italia - Baroni salva solo due titolari, Coco e Ismajli, dalla dura sconfitta in casa contro l'Atalanta. Si legge su rainews.it