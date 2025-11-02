Pippo il cane di quartiere sottoposto a nuovo intervento chirurgico
AVELLINO — Pippo, il cane di quartiere noto agli abitanti della città, è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico dopo che il precedente impianto si è danneggiato a causa del peso corporeo dell’animale.L’operazione è stata eseguita presso la Clinica Veterinaria Anicura di Firenze e si è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pippo è un giovane cane in cerca di una nuova possibilità. A causa di una situazione imprevista, lo stallo in cui si trova non può più ospitarlo: la ragazza che lo tiene ha ricevuto una diffida condominiale e, entro fine mese, deve trovare una soluzione. Pippo ha - facebook.com Vai su Facebook
“Caga e scappa”: al quartiere Africano il concorso per il padrone di cane più incivile - Ecco “Caga e scappa”, un contest organizzato in via Alfredo Catalani, zona Prato della Signora. Da romatoday.it