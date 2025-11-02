Pippo il cane di quartiere sottoposto a nuovo intervento chirurgico

Avellinotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVELLINO — Pippo, il cane di quartiere noto agli abitanti della città, è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico dopo che il precedente impianto si è danneggiato a causa del peso corporeo dell’animale.L’operazione è stata eseguita presso la Clinica Veterinaria Anicura di Firenze e si è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

