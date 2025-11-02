Pioli paga il conto della guerra Palladino-Pradè

Gli attuali problemi viola nascono da lontano, e non sono tutti riconducibili a questa gestione tecnica. Con le dimissioni del ds arriverà la scossa?.

