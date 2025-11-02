Pioli ora è a fortissimo rischio esonero il Lecce inguaia la Fiorentina tristemente penultima

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina perde 1-0 contro il Lecce e ora Stefano Pioli ora è a fortissimo rischio esonero. Decide un gol di Berisha a favore della squadra salentina. Finisce con un pareggio per 2-2 la partita tra Torino e Pisa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Serie A, per Baroni, Gilardino e Pioli, futuro in panchina a rischio - Il campionato conferma una inversione di tendenza da parte dei club a dare fiducia, almeno all’inizio, al tecnico scelto durante l’estate. Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Pioli 232 Fortissimo Rischio