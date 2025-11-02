Pioli ora è a fortissimo rischio esonero il Lecce inguaia la Fiorentina tristemente penultima
La Fiorentina perde 1-0 contro il Lecce e ora Stefano Pioli ora è a fortissimo rischio esonero. Decide un gol di Berisha a favore della squadra salentina. Finisce con un pareggio per 2-2 la partita tra Torino e Pisa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
