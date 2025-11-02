Pioli-Fiorentina sono le ore dell’addio ma club è nel caos | CMIT
Dopo la sconfitta contro il Lecce sono momenti caldissimi in casa viola legati al futuro del tecnico In casa Fiorentina sono ore di grande riflessione. La situazione è caldissima da tempo, ma ora, dopo la sconfitta interna contro il Lecce, è davvero incandescente. Futuro in bilico per Pioli a Firenze: la situazione – Calciomercato.it (Ansa Foto) La panchina di Stefano Pioli è decisamente in bilico. Il club è in silenzio stampa. Una ragione dettata anche dal fatto del casting per il nuovo allenatore e dall’assenza del nuovo ds. Pioli non ha intenzione di dimettersi e il club è in cerca di un sostituto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Argomenti simili trattati di recente
Sconfitta pesantissima per la Fiorentina di Pioli, che dopo 10 giornate ha raccolto solo 4 pareggi con ben 6 sconfitte. E se il Genoa dovesse vincere contro il Sassuolo, Pioli sarebbe ultimo da solo in Serie A - X Vai su X
Fiorentina nel caos: panchina bollente, Pioli si gioca tutto con il Lecce - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina in silenzio stampa, Pioli a rischio esonero, contestazione tifosi: cosa sta succedendo - Nel frattempo, i tifosi della Fiorentina hanno deciso di contestare in maniera chiara squadra e società, fermandosi a protestare in gruppo fuori dallo Stadio Franchi. tuttosport.com scrive
La Fiorentina perde ancora: riflessioni in corso su Stefano Pioli - Non finiscono i guai per Stefano Pioli: la Fiorentina ha perso ancora. Da milannews.it
Esonero Pioli, è finita: arriva la decisione della Fiorentina - Ora sembra davvero essere finita per Stefano Pioli alla Fiorentina. Come scrive fantamaster.it