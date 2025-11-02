Pioli-Fiorentina sono le ore dell’addio ma club è nel caos | CMIT

Dopo la sconfitta contro il Lecce sono momenti caldissimi in casa viola legati al futuro del tecnico In casa Fiorentina sono ore di grande riflessione. La situazione è caldissima da tempo, ma ora, dopo la sconfitta interna contro il Lecce, è davvero incandescente. Futuro in bilico per Pioli a Firenze: la situazione – Calciomercato.it (Ansa Foto) La panchina di Stefano Pioli è decisamente in bilico. Il club è in silenzio stampa. Una ragione dettata anche dal fatto del casting per il nuovo allenatore e dall’assenza del nuovo ds. Pioli non ha intenzione di dimettersi e il club è in cerca di un sostituto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pioli-Fiorentina, sono le ore dell’addio, ma club è nel caos | CM.IT