Piogge e neve in Lombardia poi cambia tutto con l' Estate di San Martino Quando e dove le previsioni meteo
Milano, 2 novembre 2025 – Anche novembre è arrivato e c’è già – non mentite – chi ha fatto partire il conto alla rovescia a Natale. Tipico di questo periodo il cielo grigio, a volte nebbioso, e una pioggerellina quasi continua, che in alta montagna si trasforma in neve. Ma l’Italia, Lombardia compresa, si sta preparando a un cambio di scena decisivo: è in arrivo l’Estate di San Martino e quest’anno anche in anticipo rispetto alla data esatta segnata sul calendario. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Intensa perturbazione. Persone camminano in piazza Duomo indosssando giacche invernali e proteggendosi dalla pioggia con ombrelli, Milano, 22 febbraio 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
