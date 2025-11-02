Piogge attese in Veneto | allerta regionale per due bacini
Dalle ore centrali di domenica 2 novembre, il Veneto sarà interessato da precipitazioni in estensione da ovest. La fase più intensa è prevista per il pomeriggiosera quando le piogge saranno moderate e a tratti forti in particolare sulle zone montane e pedemontane, anche con rovesci e isolati. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Come da attese il peggioramento della notte e della mattina ha apportato piogge abbondanti su tutto il messinese, con accumuli compresi tra i 10 e i 30 mm. Nel corso delle prossime ore saranno possibili dei rovesci sulla zona montana e successivamente for - facebook.com Vai su Facebook
Le intense precipitazioni attese ? fra oggi e mercoledì sull'area di #Napoli e lungo le coste della Campania. Apporti fino a 100 mm , ultime previsioni #meteo: https://ilmeteo.net/notizie/previsioni/… - X Vai su X
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 31 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per domani, venerdì 31 ottobre, una nuova allerta meteo arancione per rischio temporali su alcune zone della Calabria ... Si legge su fanpage.it
Maltempo, allerta gialla in Veneto per forte vento e temporali - In gran parte del Veneto allerta gialla maltempo: previste forti piogge, vento e temporali a partire dal pomeriggio di giovedì. Segnala veronaoggi.it
Piogge intense e vento forte: ondata di maltempo sul Veneto, scatta l'allerta - innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari; l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle ... Lo riporta trevisotoday.it