Piloti di droni Il corso dell’Itis ha preso il volo

Lanazione.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

POMARANCE A scuola per diventare pilota di droni. Succede all’ Itis Santucci di Pomarance dove è ripartita l’attività formativa per far acquisire ai ragazzi il patentino di pilota di drone, in collaborazione con Zefiro Ingegneria e Innovazione. Un’iniziativa che fa parte dell’offerta formativa dell’istituto e mira a fornire agli studenti le competenze necessarie per conseguire il patentino Uas (Unmanned aircraft systems) nelle categorie Open A1–A3 e Open A2. Zefiro ha realizzato per l’occasione due serie di videolezioni, ciascuna della durata complessiva di otto ore: una dedicata alla preparazione per il patentino Open A1–A3, e una per la categoria Open A2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

piloti di droni il corso dell8217itis ha preso il volo

© Lanazione.it - Piloti di droni. Il corso dell’Itis ha preso il volo

Approfondisci con queste news

piloti droni corso dell8217itisAddestramento per piloti di droni dei comandi dei vigili del fuoco in Toscana alla centrale termoelettrica di Santa Barbara - Arezzo, 20 ottobre 2025 – Addestramento per piloti di droni dei comandi dei vigili del fuoco in Toscana alla centrale termoelettrica di Santa Barbara , a Cavriglia (Arezzo). Si legge su lanazione.it

Droni: ecco il corso online per diventare pilota - L’originale iniziativa è di Elite Consulting, società romana titolare dei marchi HobbyHobby, il noto negozio online di modellismo dinamico, e Drone Innovations, la nuova struttura che curerà questi ... Riporta datamanager.it

Cerca Video su questo argomento: Piloti Droni Corso Dell8217itis