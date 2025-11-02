Piloti di droni Il corso dell’Itis ha preso il volo

POMARANCE A scuola per diventare pilota di droni. Succede all’ Itis Santucci di Pomarance dove è ripartita l’attività formativa per far acquisire ai ragazzi il patentino di pilota di drone, in collaborazione con Zefiro Ingegneria e Innovazione. Un’iniziativa che fa parte dell’offerta formativa dell’istituto e mira a fornire agli studenti le competenze necessarie per conseguire il patentino Uas (Unmanned aircraft systems) nelle categorie Open A1–A3 e Open A2. Zefiro ha realizzato per l’occasione due serie di videolezioni, ciascuna della durata complessiva di otto ore: una dedicata alla preparazione per il patentino Open A1–A3, e una per la categoria Open A2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

