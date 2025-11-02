Piloti di droni Il corso dell’Itis ha preso il volo
POMARANCE A scuola per diventare pilota di droni. Succede all’ Itis Santucci di Pomarance dove è ripartita l’attività formativa per far acquisire ai ragazzi il patentino di pilota di drone, in collaborazione con Zefiro Ingegneria e Innovazione. Un’iniziativa che fa parte dell’offerta formativa dell’istituto e mira a fornire agli studenti le competenze necessarie per conseguire il patentino Uas (Unmanned aircraft systems) nelle categorie Open A1–A3 e Open A2. Zefiro ha realizzato per l’occasione due serie di videolezioni, ciascuna della durata complessiva di otto ore: una dedicata alla preparazione per il patentino Open A1–A3, e una per la categoria Open A2. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Sul posto sono intervenute anche squadre logistiche, cinofile e piloti di droni dei Vigili del Fuoco, oltre ai Carabinieri Vai su Facebook
Giallo #Droni: 15 velivoli senza pilota avvistati a #Elsenborn, caos all’aeroporto di #Monaco - X Vai su X
Addestramento per piloti di droni dei comandi dei vigili del fuoco in Toscana alla centrale termoelettrica di Santa Barbara - Arezzo, 20 ottobre 2025 – Addestramento per piloti di droni dei comandi dei vigili del fuoco in Toscana alla centrale termoelettrica di Santa Barbara , a Cavriglia (Arezzo). Si legge su lanazione.it
Droni: ecco il corso online per diventare pilota - L’originale iniziativa è di Elite Consulting, società romana titolare dei marchi HobbyHobby, il noto negozio online di modellismo dinamico, e Drone Innovations, la nuova struttura che curerà questi ... Riporta datamanager.it