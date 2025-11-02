Pil il Sud guida la crescita e la Puglia è terza in Italia Ma la ricchezza pro-capite è bassa
A partire dal 2019, anno del covid e del primo lockdown, il mondo ha affrontato sei anni difficilissimi segnati, tra l?altro, dalla guerra tra Russia e Ucraina, dal caro energia e. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Pil dell’Eurozona, nel terzo trimestre 2025 ha centrato un +0,2 per cento rispetto al trimestre precedente. Tra i Paesi, il Portogallo guida la crescita con +0,8 per cento ? https://l.euronews.com/dj1A Vai su Facebook
Il Pil dell’Eurozona, nel terzo trimestre 2025 ha centrato un +0,2 per cento rispetto al trimestre precedente. Tra i Paesi, il Portogallo guida la crescita con +0,8 per cento - X Vai su X
Sicilia guida la crescita in Italia: +10,9% di Pil dal 2019, sopra la media nazionale ed europea - Covid, la Sicilia risulta la regione italiana cresciuta di più. Riporta sicilianews24.it
Pil Sicilia in crescita quasi dell’11% in sei anni, i dati della CGIA di Mestre - Se clicchi su “ Rifiuta e Sostienici ” sottoscrivi un abbonamento Sostenitore a “ blogsicilia. Da blogsicilia.it
Pil, Cgia: rispetto al periodo pre-Covid la Sicilia guida la crescita. A Caltanissetta +13,5 - Covid (2019), la Sicilia è la regione italiana che fino a oggi è cresciuta più di tutte le altre. Riporta ilfattonisseno.it