Pieve riapertura il 5 dicembre Anche Bertelli atteso alla festa
La data c’è: 5 dicembre. E in prima fila, probabilmente, ci sarà anche Patrizio Bertelli, il manager-Mecenate che ha salvato la facciata della Pieve, la chiesa più amata dagli aretini. Il suo milione (di euro), quasi come un moderno Sor Bonaventura, è stato il dono più prezioso che ha aperto la pista ad altre donazioni: fondi indispensabili per mettere in sicurezza la parte esterna del monumento, comprese le colonnine in pietra che l’usura del tempo minacciava. In meno di un anno (cantiere partito a gennaio), il team dei tecnici e restauratori guidato da Lorenza Carlini (direttore dei lavori) ha monitorato ogni millimetro dei livelli che compongono l’imponente monumento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
| #PieveTorina | Apertura straordinaria del Percorso Kneipp di Pieve Torina in versione natalizia anche nel prossimo fine settimana _________ «Pieve Torina Illumina - racconta il sindaco Alessandro Gentilucci - è stato un successo al di là di ogni aspettativ Vai su Facebook
La rinascita della Pieve grazie ai mecenati - E in prima fila ci sarà, probabilmente, anche Patrizio Bertelli, il Mecenate che ha salvato ... Segnala msn.com
Costanti, riapertura entro dicembre. Su 5 domande, tre pasticceri aretini. Sarà Bertelli a scegliere il migliore - Svolta per il caffè storico: al manager il "casting" definitivo. Da lanazione.it