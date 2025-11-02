pieve riapertura il 5 dicembre anche bertelli atteso alla festa

La data c’è: 5 dicembre. E in prima fila, probabilmente, ci sarà anche Patrizio Bertelli, il manager-Mecenate che ha salvato la facciata della Pieve, la chiesa più amata dagli aretini. Il suo milione (di euro), quasi come un moderno Sor Bonaventura, è stato il dono più prezioso che ha aperto la pista ad altre donazioni: fondi indispensabili per mettere in sicurezza la parte esterna del monumento, comprese le colonnine in pietra che l’usura del tempo minacciava. In meno di un anno (cantiere partito a gennaio), il team dei tecnici e restauratori guidato da Lorenza Carlini (direttore dei lavori) ha monitorato ogni millimetro dei livelli che compongono l’imponente monumento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

