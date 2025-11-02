Pier Paolo Pasolini l' ultimo ragazzo di vita Silvio Parrello | Pelosi? Si frequentavano da 4 mesi non voleva ucciderlo La verità fa paura ancora oggi
«Non è vero che Pier Paolo Pasolini e Pino Pelosi si incontrarono per la prima volta in quel bar, si conoscevano già da quattro mesi. Pino non gli avrebbe mai fatto del. 🔗 Leggi su Leggo.it
Il 2 novembre è il 50esimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini: regista, scrittore, poeta. “E poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo”, come disse Alberto Moravia durante la sua orazione funebre. Nella sua Vai su Facebook
50° ANNIVERSARIO DELL’OMICIDIO DI PIER PAOLO PASOLINI 2 novembre 1975 - 2 novembre 2025 Scopri il programma di #PPPVisionario su #CultureRoma: https://culture.roma.it/pasolini50/ - X Vai su X
Pier Paolo Pasolini, dalla notte dell’omicidio 50 anni di dubbi - Mezzo secolo dopo, il suo omicidio resta ancora avvolto nel mistero ... Come scrive panorama.it
Pier Paolo Paolini 50 anni dopo: 5 libri appena usciti da leggere per scoprire PPP - A 50 anni dalla morte, quali sono i suoi libri migliori, da leggere per scoprire Pasolini? Lo riporta style.corriere.it
Pier Paolo Pasolini, cinquanta anni dopo quell'ultima notte - Il 2 novembre del 1975 l'assassinio dello scrittore, poeta e regista. Come scrive vanityfair.it