Pier Paolo Pasolini l' ultimo ragazzo di vita Silvio Parrello | Pelosi? Si frequentavano da 4 mesi non voleva ucciderlo La verità fa paura ancora oggi

«Non è vero che Pier Paolo Pasolini e Pino Pelosi si incontrarono per la prima volta in quel bar, si conoscevano già da quattro mesi. Pino non gli avrebbe mai fatto del. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Pier Paolo Pasolini, l'ultimo ragazzo di vita Silvio Parrello: «Pelosi? Si frequentavano da 4 mesi, non voleva ucciderlo. La verità fa paura ancora oggi»

