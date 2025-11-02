Pier Paolo Pasolini a cinquant' anni dalla morte i film fondamentali per celebrarne il genio scomodo e visionario

Wired.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 novembre 1975 veniva assassinato uno dei più grandi intellettuali della nostra storia, nonché un regista unico per audacia e lucidità di analisi. 🔗 Leggi su Wired.it

pier paolo pasolini a cinquant anni dalla morte i film fondamentali per celebrarne il genio scomodo e visionario

© Wired.it - Pier Paolo Pasolini, a cinquant'anni dalla morte i film fondamentali per celebrarne il genio scomodo e visionario

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pier paolo pasolini cinquantCinquant'anni fa l'omicidio di Pier Paolo Pasolini - Sono passati 50 anni da quel 2 novembre 1975, quando all'idroscalo di Ostia, sul litorale romano, è stato ucciso Pier Paolo Pasolini, poeta, scrittore, autore, regista. Segnala ansa.it

pier paolo pasolini cinquantCinquant’anni senza Pasolini: Casarsa celebra il suo figlio illustre con eventi, mostra e convegni - Casarsa celebra i 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini con cerimonie, mostra e incontri culturali il 2 e 3 novembre. Riporta nordest24.it

Com’è morto Pier Paolo Pasolini, 50 anni dalla scomparsa tra verità giudiziaria e teorie del complotto - Sono trascorsi 50 anni dall'omicidio di Pier Paolo Pasolini, trovato morto all'Idroscalo di Ostia il 2 novembre del 1975 ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pier Paolo Pasolini Cinquant