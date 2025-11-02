Picchiarono una poliziotta trans a San Valentino chiesto il rinvio a giudizio per tre ultrà del Trento

La procura di Trento ha chiesto il rinvio a giudizio per tre ultrà del Trento Calcio, accusati del pestaggio di una poliziotta transgender avvenuto nella notte di San Valentino in un bar vicino allo stadio Briamasco. L’aggressione ha lasciato segni profondi all’agente: ventidue punti di sutura, di cui diciotto alla testa, e una lesione permanente al volto. I pm accusano i tre uomini di lesioni aggravate e del reato di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti, previsto per i casi più gravi di violenza fisica e punibile con la reclusione da otto a quattordici anni. Il pestaggio. A guidare il gruppo, secondo la ricostruzione della Procura, ci sarebbe Leonardo Di Cristina, 36 anni, attualmente ai domiciliari con il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Open.online