Piazze Battaglini e Mazzini Via ai lavori di restyling

Domani inizieranno i lavori di riqualificazione delle piazze principali del centro storico di San Mauro Pascoli, Mazzini e Battaglini. Il restyling partirà da piazza Battaglini, curato dallo studio di architetti Laprimastanza di Montiano. L’intervento, realizzato dal Consorzio C.e.a.r. di Ravenna, costerà 500mila euro, di cui 200mila finanziati dalla Regione. Il progetto prevede l’installazione nelle due piazze di un sistema di oasi urbane costituite da aiuole e vasche in metallo effetto corten piantumate con alberature, arbusti ed essenze floreali, che avranno anche lo scopo di mitigare l’impatto delle ondate di calore estivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piazze Battaglini e Mazzini. Via ai lavori di restyling

Altre letture consigliate

Venerdì 24 ottobre 2025 NOVITÀ Anteprima fiera - Fiera di San Crispino Piazzetta StreetFood piazza Battaglini Birra Spritz e Aperitivi Hamburger e Hot Dog piatti a base di Pesce Specialità Greche e ?Sarde Tonino3000 Amare San Mauro Vai su Facebook

Piazze Battaglini e Mazzini. Via ai lavori di restyling - San Mauro Pascoli, il sindaco Guidi: "Non ci sarà alcuna pedonalizzazione, nè variazioni a viabilità e parcheggi. Riporta msn.com

San Mauro Pascoli, lavori in piazza Mazzini e piazza Battaglini: si parte il 3 novembre - Al via i lavori di riqualificazione delle piazze principali del centro storico di San Mauro Pascoli, Piazza Mazzini e Piazza Battaglini. corriereromagna.it scrive

Piazze tattiche a Milano, al via fase 2: tocca agli spazi davanti alle scuole - Un diluvio di colori sull’asfalto, di panchine (250), di piante in vaso(310), di nuovi posti bici (380), di tavoli da pic- Lo riporta milano.corriere.it