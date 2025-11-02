Piazza Matteotti Illuminazione e verde priorità del recupero

Prosegue l’iter amministrativo che porterà alla consegna dell’appalto per l’esecuzione dei lavori per il rifacimento di piazza Matteotti, una delle più grandi di Empoli e particolarmente cara alla cittadinanza per la sua posizione centrale e per i giardini che la caratterizzano. È una piazza che risale ai primi del Novecento e che mostra i segni del tempo. Ha bisogno di arredi, di un ripensamento degli spazi e di un generale riordino. E’ stata affidata la progettazione del piano di recupero e sono stati stanziati 800mila euro per consentire l’esecuzione dei lavori necessari all’ammodernamento e al recupero della piena fruibilità di questo spazio urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazza Matteotti. Illuminazione e verde priorità del recupero

