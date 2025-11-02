Musica e parole per ricordare la strage di piazza Fontana. Un incontro-concerto fatto di brani cantati e recitati, per presentare l’album dal titolo “17 fili rossi + 1“, che tiene viva la memoria delle vittime di quell’eccidio e del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli, morto innocente qualche giorno dopo in Questura a Milano. È l’iniziativa dal titolo “17 fili rossi + 1 - Ricordando piazza Fontana. Una suite collettiva della memoria“, che si terrà giovedì alle 21 alla biblioteca civica di Verano, in via Nazario Sauro e che avrà per protagonisti i musicisti Renato Franchi & His Band (foto), il cantautore Andreacarlo e lo scrittore Carlo Ravasi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazza Fontana ricordata fra note e parole