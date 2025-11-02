Pianificava grave attentato jihadista in Germania arrestato un uomo a Berlino

(Adnkronos) – Arrestato in Germania un uomo che stava pianificando un grave attacco contro lo Stato tedesco motivato da convinzioni jihadiste. Lo ha dichiarato un portavoce della procura di Berlino, spiegando che sono state sequestrate attrezzature idonee a fabbricare una bomba. La polizia lo ha arrestato nel quartiere di Neukölln a Berlino della capitale tedesca . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

