Piacenza 36 multe in area pedonale | il giudice ne salva una e bacchetta il Comune
Accade nel cuore di Piacenza: un’automobilista accumula 36 verbali per ingressi ripetuti nell’Area Pedonale Urbana (Apu) del centro storico. In tribunale la vicenda si ribalta: annullate 35 sanzioni su 36, con parole durissime sul comportamento dell’amministrazione. Resta valida una sola multa. Una decisione che scuote chi guida e chi governa la mobilità cittadina, perché tocca . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
