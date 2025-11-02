Petrachi non ha dubbi | Scudetto? L’Inter è la più forte! Sul Milan e sul Napoli ho questo pensiero

Inter News 24 L’ex direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, si è espresso così sull’Inter e sulle squadre in corsa per lo scudetto in Serie A. Il dirigente sportivo Gianluca Petrachi ha espresso il suo punto di vista sulla lotta Scudetto in Serie A, definendo il campionato “molto interessante”. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Petrachi ha posto l’Inter al vertice per qualità dell’organico. Secondo la sua analisi, l’ Inter da tre-quattro anni possiede la rosa migliore del campionato, un fattore che la rende la favorita principale. Tuttavia, non ha sottovalutato le rivali. Ha riconosciuto che il Napoli ha in Antonio Conte un “valore aggiunto” cruciale e si aspetta che i partenopei lotteranno fino alla fine. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Petrachi non ha dubbi: «Scudetto? L’Inter è la più forte! Sul Milan e sul Napoli ho questo pensiero»

News recenti che potrebbero piacerti

Il Genoa cambia ds, Petrachi: "Azzardato uno straniero: stanno vivendo sugli allori" Ludovico Mauro per TMW Il Genoa da oggi si è separato da Marco Ottolini. L'ex ds del Grifone, forse destinato alla Juventus, lascia il club con la squadra ultima in classifica e c - facebook.com Vai su Facebook

Petrachi: "Il Napoli deve far crescere i nuovi, da loro ci si aspettava di più" - Il dirigente sportivo Gianluca Petrachi ha parlato a Tmw di tanti temi tra cui la lotta scudetto. Da msn.com

Petrachi: "Oggi non si sa chi prenda le decisioni alla Juventus. Spalletti è uno che sa mettere le cose a posto" - Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino, intervistato da Tuttomercatoweb, ha parlato dei cambiamenti in casa Genoa e Juventus e della Nazionale italiana di Gattuso. Scrive tuttojuve.com

Materazzi non ha dubbi: «Lotta Scudetto? Credo che la più forte sia l’Inter. Ha dimostrato negli anni e nella costruzione…» - Materazzi, ex difensore e colonna dell’Inter ha parlato nel corso di un’intervista della lotta Scudetto, della Champions League e non solo Marco Materazzi, intervenuto durante un evento organizzato da ... Secondo calcionews24.com