Petrachi non ha dubbi | Scudetto? L’Inter è la più forte! Sul Milan e sul Napoli ho questo pensiero

2 nov 2025

Inter News 24 L’ex direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, si è espresso così sull’Inter e sulle squadre in corsa per lo scudetto in Serie A. Il dirigente sportivo Gianluca Petrachi ha espresso il suo punto di vista sulla lotta Scudetto in Serie A, definendo il campionato “molto interessante”. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Petrachi ha posto l’Inter al vertice per qualità dell’organico. Secondo la sua analisi, l’ Inter da tre-quattro anni possiede la rosa migliore del campionato, un fattore che la rende la favorita principale. Tuttavia, non ha sottovalutato le rivali. Ha riconosciuto che il Napoli ha in Antonio Conte un “valore aggiunto” cruciale e si aspetta che i partenopei lotteranno fino alla fine. 🔗 Leggi su Internews24.com

