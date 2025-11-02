' Peter Pan' spettacolo per bambini Data ora e dove acquistare i biglietti

Sabato 15 e domenica 16 novembre il Teatro Manzoni ospita lo spettacolo ‘Peter Pan’, all'interno della rassegna ‘Un Teatro da Favola’, dedicata agli spettacoli per bambini.Lo spettacoloPeter Pan e Trilli, in compagnia di tre bambini londinesi, compiono un meraviglioso viaggio verso l'Isola che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

“Peter Pan” – lo spettacolo che fa volare la fantasia! In una notte magica, Peter, Trilli e i fratelli Darling ti portano sull’Isola che Non C’è, tra sogni, avventure e magia. Musiche, luci e coreografie spettacolari per un viaggio senza tempo, dove credere nell’imposs - facebook.com Vai su Facebook

Peter Pan, spettacolo per bambini - Peter Pan e Trilli, in compagnia di tre bambini londinesi, compiono un meraviglioso viaggio verso l'Isola che non c'è per combattere il terribile Capitan Uncino e la sua temibile ciurma di pirati. Come scrive mentelocale.it

Colosseo, un nastro dorato brilla per i bambini malati di cancro: l'iniziativa di Peter Pan illumina l'anfiteatro - Un grande nastro dorato ha illuminato sabato sera il Colosseo trasformandolo in un simbolo di speranza e vicinanza per tutti i bambini malati di cancro e per le loro famiglie. roma.corriere.it scrive

Al Teatro Ghione di Roma in scena “Peter Pan” - (askanews) – Al Teatro Ghione di Roma, sabato 1 e domenica 2 novembre, Margot Theatre, presenta, Peter Pan, regia, Valentina Cognatti con Cristiano Arsì, Serena Borelli, Andrea Carpiceci ... Si legge su msn.com