Pestaggio nella notte a Casalpusterlengo | individuato uno dei giovani aggressori del ristoratore

Casalpusterlengo (Lodi), 2 novembre 2025 – Si era dapprima affacciato alla finestra della sua abitazione di via Cavallotti, in pieno centro storico a Casalpusterlengo, poco prima di mezzanotte di venerdì, per invitare i ragazzi che stavano giocando a calcio per strada a smetterla. Notte di Halloween a Cremona tra risse, petardi e atti vandalici: caos in pieno centro storico Poi, visto che la protesta non aveva sortito l’effetto voluto, è sceso dal suo appartamento per affrontare il gruppetto ma, in pochi minuti, la discussione tra Alberto C. 62 anni, noto ristoratore in città, ed una decina di ragazzi, diversi dei quali minorenni, è degenerata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pestaggio nella notte a Casalpusterlengo: individuato uno dei giovani aggressori del ristoratore

