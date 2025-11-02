Perugia e la moda | la terza edizione di Umbria Fashion

Perugia si veste alla ‘moda’: ha preso il via sabato primo novembre la due giorni di Umbria Fashion, appuntamento che mette a sistema le eccellenze locali della moda, le lavorazioni sartoriali, le produzioni di accessori e calzature, con le scuole superiori, post diploma e università ad indirizzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

