Perugia e la moda | la terza edizione di Umbria Fashion
Perugia si veste alla ‘moda’: ha preso il via sabato primo novembre la due giorni di Umbria Fashion, appuntamento che mette a sistema le eccellenze locali della moda, le lavorazioni sartoriali, le produzioni di accessori e calzature, con le scuole superiori, post diploma e università ad indirizzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sabato e domenica, a Perugia, la terza edizione di Umbria Fashion. A Palazzo dei Priori un weekend all'insegna della moda, dell'arte e della solidarietà. Sul nostro sito il servizio completo per il Tg Umbria. Un estratto - facebook.com Vai su Facebook
La Sala dei Notari si veste di eleganza: torna Umbria Fashion con due giorni tra moda, arte e solidarietà - Umbria Fashion 2025 trasforma la Sala dei Notari in un palcoscenico dedicato a moda, arte e solidarietà. Lo riporta umbriaoggi.it
Forces of Fashion 2025, la terza edizione, a Roma: il palinsesto dei talk con i protagonisti del mondo della moda - Tutto sulla terza edizione italiana di Forces of Fashion: scopri chi è stato con noi sul palco della Casa dell’Architettura, presso il Complesso Monumentale dell’Acquario Romano, nel cuore della Capit ... Come scrive vogue.it