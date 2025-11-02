Perugia addio a Giovanni Galeone Fu protagonista della promozione del 1996

Perugiatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proprio mentre la squadra sta effettuando le operazioni di riscaldamento in vista del delicato match di Pontedera giunge una notizia che manda il Perugia lutto: è morto Giovanni Galeone, storico allenatore che contribuì a far tornare grande questi colori. Aveva 84 anni.“Il Profeta”, come veniva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

