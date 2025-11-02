Perugia addio a Giovanni Galeone Fu protagonista della promozione del 1996

Proprio mentre la squadra sta effettuando le operazioni di riscaldamento in vista del delicato match di Pontedera giunge una notizia che manda il Perugia lutto: è morto Giovanni Galeone, storico allenatore che contribuì a far tornare grande questi colori. Aveva 84 anni.“Il Profeta”, come veniva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

