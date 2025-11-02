Personal trainer in Lussemburgo | E in un podcast racconto l’Atalanta
LA STORIA. Marco Pezzetti, un volo per Riga gli ha cambiato la vita. L’incontro in ostello con la sua futura compagna ucraina. Il sito per il fitness nato in pandemia ora è un lavoro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
