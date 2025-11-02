Perry Farrell la prima volta sul palco dopo l’abbandono e la fine dei Jane’s Addiction

Perry Farrell è tornato sul palco dopo l’abbandono dei Jane’s Addiction per uno speciale concerto per il 60esimo anniversario dei Doors all’inizio di questa settimana Lo scorso 30 ottobre, il chitarrista dei Doors Robby Krieger ha celebrato la band con un concerto al quale hanno partecipato diversi pesi massimi come Perry Farrell, definito “ il padrino della musica alternativa”, Billy Idol, Deryck Whibley dei Sum 41, Steven Adler dei Guns N’ Roses, Greg Gonzalez, Robert DeLeo e tanti altri. L’apparizione di Farrell al Greek Theatre di Los Angeles ha segnato la sua prima sul palco dopo il diverbio con Dave Navarro che ha portato all’uscita dagli Jane’s Addiction, lo scorso anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

