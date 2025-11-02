Perillo | Visto com’è andata in campo contro il Como per il Napoli è un punto guadagnato

Perillo: “Visto com’è andata in campo è per il Napoli un punto guadagnato e non sono due punti persi, azzurri mai davvero pericolosi”. Antonello Perillo, giornalista, commenta su X il pareggio del Napoli con il Como. Queste le sue parole: Perillo: Gli azzurri sono apparsi in evidente difficoltà contro un Como .. “Lo dico subito: visto com’è andata in campo è per il Napoli un punto guadagnato e non sono due punti persi. Gli azzurri sono apparsi in evidente difficoltà contro un Como manovriero e abile nei passaggi rapidi e di prima. Sin dal fischio d’inizio si sono contrapposti due modi diversi di concepire il calcio: da una parte la praticità e l’agonismo dei ragazzi di Conte, dall’altra il gioco dinamico e tutto possesso palla trasmesso dai Fabregas alla squadra lombarda. 🔗 Leggi su Parlami.eu

