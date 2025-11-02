Pergolettese beffa finale Da Graca-gol | addio vittoria
È terminato sul 2-2 l’incontro valevole per il campionato di Serie C disputato ieri pomeriggio al Voltini tra la Pergolettese e il Novara. Gara vibrante che ha divertito il pubblico presente sugli spalti dell’impianto sportivo di via De Gasperi. I gialloblù hanno offerto una buona prestazione, ma ciò non è bastato per portare a casa l’intera posta. Pareggio che comunque fa classifica e consente di aggiungere un altro punto per arrivare il prima possibile all’obiettivo stagionale della salvezza.manca da più di un mese. La Pergolettese tornerà in campo sabato prossimo in Veneto per affrontare l’Arzignano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
