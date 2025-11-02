Peretola cane finisce in un canale di scolo

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in Via delle Due Case, nell'appezzamento di terreno che separa il sedime aeroportuale e la strada, per il salvataggio di un cane che era finito nel canale di scolo e di raccolta delle acque piovane e che non era riuscito a risalire. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it