Perché Sinner sarà n°1 solo per una settimana | tutta colpa dello straordinario 2024
Lunedì 10 novembre Alcaraz tornerà in testa alla classifica: dal bottino dell'azzurro usciranno infatti i punti delle Finals di Torino 2024. E alle Finals sarà testa di serie numero 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Perché Jannik Sinner ha deciso di integrare Alejandro Resnicoff nel suo team? Lo ha spiegato Tommaso Dell'Amico, terapista dei circuiti ATP e WTA
Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la coppa Davis con la sua Spagna.