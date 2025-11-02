Roma, 2 novembre 2025 - Jannik Sinner è di nuovo il numero uno del tennis mondiale. La vittoria al Masters 1000 di Parigi, ottenuta con autorità in finale su Felix Auger-Aliassime (6-4 7-6), ha coronato un finale di stagione straordinario per l’altoatesino, che in due settimane ha messo in fila Vienna e Parigi. Due vittorie che gli permettono di tornare a guidare il ranking ATP. Ma il primato, conquistato a forza di talento e resilienza, sarà subito messo alla prova: il destino del numero uno si deciderà a Torino, nel gran finale delle ATP Finals. Da lunedì Sinner comanderà la classifica con 11. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Perché Sinner rischia di restare numero uno per poco