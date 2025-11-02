Perché le castagne costano di meno nell’autunno 2025 e quando conviene comprarle

È una stagione particolarmente favorevole per le castagne, che quest’anno mostrano un’abbondanza senza precedenti in molti dei principali areali produttivi italiani. Dalla Toscana al Piemonte, passando per le montagne centrali e settentrionali, i frutti autunnali stanno conquistando i consumatori non solo per il loro sapore, ma anche per il prezzo più contenuto rispetto alle stagioni precedenti. Ma perché le castagne quest’anno costano meno? La risposta è da ricercare in una combinazione di fattori climatici, produttivi e di mercato, che andiamo a spiegare nel dettaglio. L’analisi dei prezzi all’ingrosso delle castagne. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Perché le castagne costano di meno nell’autunno 2025 e quando conviene comprarle

