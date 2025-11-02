Roma, 2 novembre 2025 – Infuria la battaglia di Pokro vsk. La ‘Porta del Donetsk’, roccaforte strategica nel mirino dei russi, è al centro dell’ormai consueto balletto di voci e smentite. La città sarebbe sotto assedio delle truppe di Putin che cercano di piazzare l’affondo definitivo per prenderne il controllo. “Gli ucraini sono circondati”, sostiene il ministero della Difesa russo, mentre Kiev nega l’accerchiamento pur ammettendo che la situazione è “difficile”. Nelle ultime ore le forze di Zelensky hanno provato a sfondare e rompere l’assedio, ma i russi hanno bloccato la controffensiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché la battaglia di Pokrovsk è così importante nella guerra fra Ucraina e Russia