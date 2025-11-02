Perché il rogito per la vendita di San Siro è slittato e quando si farà

C'è, forse, una data per il giorno del rogito per la vendita dello stadio San Siro. Il condizionale è d'obbligo: a indicare mercoledì 5 novembre come possibile giornata per la firma dell'atto è stato il sindaco di Milano, Beppe Sala. Il primo cittadino è intervenuto sulla questione relativa al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Vendita di San Siro, rogito notarile rinviato alla prossima settimana: attese garanzie finanziarie - La scadenza è il 10 novembre, quando scatterebbe il vincolo sul secondo anello Operazione conclusa tramite tre società ... Si legge su ilgiorno.it

San Siro, il sindaco Sala: “Il rogito forse mercoledì, non sono preoccupato” - Il primo cittadino ha chiarito che il rinvio della scorsa settimana è stato determinato da “questioni tecniche tra le società più che con il Comune” ... Segnala msn.com

San Siro, Sala: "Il rogito forse mercoledì. Tempistiche? Non sono preoccupato" - Il rogito per la vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan potrebbe essere firmato "forse mercoledì". Lo riporta msn.com