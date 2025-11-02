Perché Il mostro di Sollima è un’opera squisitamente politica

Nell' Introduzione all' Almanacco dell'orrore popolare. Folk horror e immaginario italiano (Odoya), Fabio Camilletti esplora la radice britannica dell'espressione " folk horror ", ossia la tonalità specifica di alcuni film inglesi degli Anni 60 e 70, riguardante il sogno di una Albione primordiale, edenica e pagana, incontaminata dalla modernità, capace di attraversare i secoli e resistere alle pressioni del pensiero razionale. Sogno, o visione, puntualizza Camilletti, che non cessa di «infestarci», in riferimento anche all'Italia, in particolare ad alcuni settori dell' immaginario cinematografico e letterario, indagando i quali si verifica come la civiltà di massa ceda ormai il passo al ritorno delle condizioni tipiche del pre-moderno.

Il mostro: tutto quello che sappiamo sulla serie targata Stefano Sollima - Quattro episodi che, secondo la succosa anticipazione di Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, "ricostruiscono almeno la prima parte dell'inchiesta sul Mostro di Firenze, che ... Lo riporta movieplayer.it

Sollima scava nel buio dei mille volti del "Mostro" - Accadde l'anno scorso con M, la fiction su Mussolini, lanciata in pompa magna salvo non essere (per ora) rinnovata ... Si legge su ilgiornale.it

Il Mostro, tra memoria e omicidi: la recensione della serie tv di Stefano Sollima - Quattro episodi per raccontare l’orrore e il mistero del Mostro di Firenze: Stefano Sollima firma una serie che scava tra indagini infinite e sospetti contraddittori, partendo da Barbara Locci e ... Da tg24.sky.it