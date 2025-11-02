Perché Hamilton non restituisce il suo primo titolo alla Ferrari e a Massa? Felipe continua la sua battaglia legale

Ilnapolista.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. È il caso giudiziario del secolo, ne abbiamo scritto più volte sul Napolista. All’estero è un caso molto seguito. Ne scrive oggi per l’ennesima volta il Times che sta seguendo il processo. Hamilton non è tra gli indagati né tra gli imputati ma fu il beneficiario di quella che ha tutte le sembianze di una truffa sportiva. Ecco cosa sta accadendo. Felipe Massa ha citato in giudizio la Federazione internazionale automobilistica (Fia), Bernie Ecclestone e la Formula One Management, accusandoli di aver insabbiato lo scandalo “Crashgate” del 2008 e di aver così compromesso il suo titolo mondiale, vinto da Lewis Hamilton per un punto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

perch233 hamilton non restituisce il suo primo titolo alla ferrari e a massa felipe continua la sua battaglia legale

© Ilnapolista.it - Perché Hamilton non restituisce il suo primo titolo alla Ferrari e a Massa? Felipe continua la sua battaglia legale

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Hamilton Restituisce Suo