Perché Fabregas posiziona un giocatore sul lato corto dell’area in occasione del rigore in Napoli-Como

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perché Cesc Fabregas ha posizionato un giocatore sul lato corto dellarea in occasione del rigore in Napoli-Como: uno schema interessante per sfruttare una eventuale ribattuta laterale del portiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Calcio: Fabregas, Busquets giocatore che fa innamorare - "Un amico e una persona incredibile, oltre che calciatore. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Fabregas Posiziona Giocatore