Perché Fabregas aveva messo un calciatore di lato sul rigore in Napoli-Como pensando già al peggio

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perché Cesc Fabregas ha posizionato un giocatore sul lato corto dell’area in occasione del rigore in Napoli-Como: uno schema interessante per sfruttare una eventuale ribattuta laterale del portiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Fabregas Aveva Messo