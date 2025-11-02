Perché alcuni cani russano | quali sono le razze più predisposte e perché

Alcuni cani russano per cause fisiche o temporanee come obesità, muco o malformazioni. Le razze brachicefale, come Bulldog e Carlino, sono più predisposte. Se il russare è continuo o associato a difficoltà respiratorie, serve il parere del veterinario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

