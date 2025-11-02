Per gli appassionati di un personaggio mitologico della letteratura e della serialità

S HERLOCK & DAUGHTER Genere: thriller, poliziesco Regia: Brendan Foley. Con David Thewlis, Blu Hunt, Ardal O’Hanlon, Fiona Glascott, Somerset Aidan McArdle, Kojo Kamara, Dougray Scott. Su Sky Investigation La follia agghiacciante di Ed Gein diventa serie: su Netflix il terzo capitolo di “Monster” X Leggi anche › Cosa vedere su Netflix a ottobre 2025: 10 titoli tra film e serie tv È probabilmente il personaggio letterario che ha visto il maggior numero di adattamenti e derivazioni televisive; ora il mito di Sherlock Holmes, il detective britannico più celebre, uscito dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, rivive in una veste inedita che lo vede collaborare con la figlia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per gli appassionati di un personaggio mitologico della letteratura e della serialità

