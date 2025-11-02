Per Calcinaro parte l’iter di decadenza da sindaco

Comincia martedì pomeriggio l’iter di decadenza del sindaco Paolo Calcinaro, nominato appena una settimana fa assessore regionale alla sanità. Ruolo incompatibile con quello di primo cittadino, lo si sapeva già, il percorso è segnato ma ha tappe precise, a partire proprio dal consiglio comunale in programma martedì alle 18,30. Calcinaro avrà poi dieci giorni per rendere note le sue intenzioni, abbastanza scontate visto che il secondo mandato dell’amministrazione sarebbe comunque finito la prossima primavera. Ci saranno poi un altro paio di consigli comunali, per cui si arriverà indicativamente a dicembre, ma nel frattempo l’assessore regionale avrà già iniziato il suo percorso ad Ancona e il Comune sarà affidato al vice sindaco Mauro Torresi, che si dice onorato e anche carico di un forte senso di responsabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

