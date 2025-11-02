Pensioni quasi metà degli italiani teme di non poter affrontare la vecchiaia con serenità
Sempre più italiani guardano alla vecchiaia con timore: la metà teme di non riuscire a sostenere spese impreviste e molti valutano invece di rimandare il pensionamento. La previdenza integrativa cresce, ma resta una cultura finanziaria fragile, segnata da incertezze e scarsa fiducia nel risparmio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
